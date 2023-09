Trofeo Internazionale Futsal a L’Aquila: Italia e Zambia a confronto

Scambio di esperienze questa mattina a L’Aquila a proposito di integrazione in contesti sociali e sportivi diversi

L’AQUILA – Le esperienze sportive e di integrazione di Italia e Zambia, coi relativi stili di vita, si sono confrontate oggi all’Aquila nell’ambito di un partecipato incontro nell’ambito del Trofeo internazionale Futsal organizzato dal comitato del Centro sportivo italiano (Csi) provinciale in collaborazione con Sport Academy che ha preso il via martedì con la prima amichevole tra la Nazionale dello Zambia e il Sulmona Futsal Asd e prosegue fino a sabato prossimo, quando la cinque giorni di partite, stage e seminari si concluderà con una quadrangolare.

Dopo il canto di preghiera dei ragazzi della Nazionale Zambia di Futsal, alla presenza di oltre 100 bambini dell’istituto scolastico “Mazzini” accompagnati dagli insegnanti, e i saluti istituzionali dell’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, del presidente del comitato L’Aquila Rinasce con lo Sport Francesco Bizzarri,del presidente provinciale del Csi Luca Tarquini, si è entrati nel vivo del confronto con scambio di esperienze a proposito di integrazione in contesti sociali e sportivi diversi, con gli interventi del capo delegazione nazionale dello Zambia e presidente dell’Automotive futsal Academy di Lusaka Tarak Metha, che ha voluto ringraziare il Csi e tutti i partecipanti per la calorosa accoglienza ricevuta, della prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, delegato dell’Ateneo dello Sport, e della responsabile regionale della Lega Nazionale Dilettanti per il sociale Dora Bendotti.

Il commissario tecnico della Nazionale Zambia Andrea Cristoforetti ha intrattenuto il giovane pubblico con un pallone realizzato con materiali di recupero dai bambini dello Zambia.

Hanno concluso Alessandro Maturo, life and business coach, e don Cristoforo Simula, responsabile ecclesiastico del Csi L’Aquila.

La cinque giorni all’insegna dello sport e dell’integrazione prosegue stasera alle ore 20,30 presso il centro sportivo del Cus, in località Centi Colella, con uno degli appuntamenti clou: l’amichevole Nazionale Zambia-Academy Futsal Pescara. Sabato 23 settembre alle ore 16,00 quadrangolare Nazionale Zambia-Futsal Celano-Cus L’Aquila-Avezzano.

Tutti i giorni fino al 23, dalle 15,30 alle 17,30 stage con il commissario tecnico della Nazionale dello Zambia Andrea Cristoforetti, nato in Sudafrica da genitori abruzzesi – con il Prato vincitore di due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa – che ha giocato anche con Cus Chieti, Pescara, Piemonte C5 e in Toscana con il San Michele Poggio a Caiano in A2 e per uno scorcio di stagione in C2 con il Geraci Firenze e con all’attivo diverse apparizioni con la maglia della nazionale italiana, con cui ha disputato un’eccezionale edizione dei Mondiali Universitari in Brasile.