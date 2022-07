Trofeo Città di Pescara – 3° Memorial Alfredo De Florentiis

PESCARA – Ultimi ritocchi per l’organizzazione del Trofeo Città di Pescara-Memorial Alfredo De Florentiis a cura di Addesi Cycling sempre a fianco delle iniziative legate alla promozione del ciclismo giovanile in Abruzzo.

Appuntamento presso il Parco Ex-Caserma di Cocco tra viale Pindaro e via dei Pretuzi (di fronte la caserma dei Vigili del Fuoco) dove è allestita la location della gara di mountain bike con ritrovo alle 14:30 e inizio delle gare alle 16:00. Il programma annovera lo svolgimento del Trofeo CONI con la staffetta team relay per le categorie G4-G5-G6 per la proclamazione della miglior squadra che andrà a rappresentare l’Abruzzo alla fase finale del Trofeo CONI dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana senese in Toscana.

Il Trofeo Città di Pescara è un evento patrocinato dall’omonima amministrazione comunale e reso possibile dal sostegno degli sponsor Kemipol, Emidio ed Alfredo De Florentiis, Snack Pata, Ivar, Freebike, Selmec e Sterilgarda.