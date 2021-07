Trofeo Bandiera Verde dei Pedriatri Italiani, i risultati a Alba Adriatica

ALBA ADRIATICA – Ad Alba Adriatica il ciclismo giovanile è stato al centro dell’attenzione in un inedito binomio ludico-sportivo in seno all’iniziativa denominata Trofeo Bandiera Verde dei Pediatri Italiani con l’organizzazione tecnica della Gulp Pool Val Vibrata e in sintonia con il comitato promotore della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.

Alba Adriatica ha ottenuto a livello nazionale l’assegnazione di “spiaggia a misura di bambino” e contemporaneamente alla gara ciclistica si sono svolti altri eventi sportivi in città per omaggiare questo prestigioso riconoscimento che premia la qualità di tutte le spiagge presenti sul territorio del comune e che è sinonimo di pregio e garanzia di igiene e tutela nei confronti dei bambini.

La gara tipo pista, nella modalità corsa a punti, ha avuto come protagonista principale il teatin Mario Grifone del Pedale Teate che ha fatto incetta dei migliori piazzamenti nelle quattro volate a punteggio in palio ai primi quattro. Secondo Daniel Mincone (Pedale Teate) e terzo il marchigiano Luca Spendolini del Pedale Chiaravallese. In evidenza anche Thomas Minestrini del Pedale Chiaravallese tra i ragazzi di primo anno, al femminile Marta D’Incecco (Amici della Bici Junior) e Giordana Di Lallo (Asd Moreno Di Biase).

Tutti gli atleti e le rispettive società sono state premiate con una medaglia alla presenza di Italo Farnetani (ideatore dell’iniziativa delle Bandiere Verdi dei Pediatri e presidente del comitato promotore), Antonietta Casciotti, Giuliano Vallese, Nicolino Colonnelli e Francesca Di Matteo (rispettivamente sindaco, consigliere comunale, assessore all’ambiente e allo sport di Alba Adriatica), Maurizia Corradetti (presidente del comitato provinciale FCI Teramo) e Luigi Nardinocchi (presidente della Gulp Pool Val Vibrata).

Un’esperienza del tutto nuova per la Gulp Pool Val Vibrata in questo contesto dedicato al Trofeo delle Bandiere Verdi dei Pediatri, in attesa di mettere mano all’organizzazione del campionato regionale FCI Abruzzo juniores il 18 luglio a Basciani di Alba Adriatica, grazie ai fedelissimi sponsor Pantoni, Micso, Torri Cantine, E.G. Impianti, Plast.Tec., Fruttonero, Molino Candelori e Zenobi Immobiliare.

CLASSIFICA TIPO PISTA CORSA A PUNTI

1° Mario Grifone (Pedale Teate)

2° Daniel Mincone (Pedale Teate)

3° Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

4° Lorenzo Centorame (Cerrano Bike Land)

5° Filippo Cerasi (Amici della Bici Junior)

6° Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase)

7° Andrea Lerna (Pedale Teate)

8° Umberto Costantini (Asd Moreno Di Biase)

9° Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

10° Christian Giancristofaro (Asd Moreno Di Biase)

11° Marta D’Incecco (Amici Della Bici Junior)

12° Piero Materazzo (Pedale Teate)

13° Cristian Manoni (Team Cingolani)

14° Edoardo Fabbri (Team Cingolani)

15° Miguel Jefferson Peralta (Asd Moreno Di Biase)

16° Elia Medori (Team Cingolani)

17° Emanuele Spinozzi (Asd Moreno Di Biase)

18° Giordana Di Lallo (Asd Moreno Di Biase)