Tributo a Pino Daniele, Vai Mò in concerto a Pescara: ecco quando

Sabato 22 agosto alle 21.30 a Piazza Salotto la musica di Pino Daniele per la rassegna estiva Singin’ in the Streets

PESCARA – Un elegante tributo alla musica di Pino Daniele per ricordare le sue più belle composizioni sabato 22 agosto alle 21.30 a Piazza Salotto Pescara. Un progetto nato per ricordare uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano con la sua musica e il suo stile “tarumbo'” come lui stesso lo definiva per indicare la miscela tra tarantella e blues.

Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso), Matteo Di Battista (chitarre), Elio Depasquale (tastiere), Alberto Grossi (Sax e percussioni), Valentino Aquilano (voce solista) fanno parte della band.

Concerto gratuito con posti a sedere prenotabili fino ad esaurimento su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-singin-in-the-streets-big-years-vai-mo-pino-daniele-tribute-band-112785949812

Singin’ in the Streets è una rassegna di 12 concerti gratuiti fortemente voluta dall’Assessorato al Turismo e grandi Eventi del Comune di Pescara e organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi. La rassegna presenta diversi generi e stili musicali e si svolge dal 10 luglio al 29 agosto. Nasce per portare la Musica e le Canzoni nei luoghi identitari della Città di Pescara, popolando di suoni gioiosi piazze rimaste a lungo silenziose durante il lockdown. I concerti vedono protagonisti gli artisti del territorio, soprattutto i giovani musicisti, particolarmente colpiti professionalmente dalla crisi derivata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. In questo senso l’obiettivo, oltre che dare opportunità di lavoro e di espressione artistica ai musicisti del territorio, è di dare un concreto aiuto alla ripresa del Commercio e del Turismo nella città di Pescara. Il titolo prende il nome dalla famosa canzone dei primi anni 60, “Dancing in the Streets”, una canzone che immagina la Città invasa da persone felici, che danzano e che si muovono a suon di musica. Una città caratterizzata dall’allegria, dello stare insieme, del sentirsi uniti. È per questo che questa rassegna parla della voglia di vedere la nostra città “invasa” dalla musica e dagli artisti che riprendono la loro attività espressiva a favore della gente, dell’aggregazione sociale e della ripresa economica e culturale.