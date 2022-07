Maria Cosciotti e Michele Insalata bissano la vittoria al Triathlon dei Sanniti

Circa 170 gli atleti al via. La Caciotti ha dovuto fare i conti con una foratura, combattuta la gara maschile

ALFEDENA – Bellissima la sesta edizione del Triathlon dei Sanniti a Alfedena (Aq). Hanno conquistato la vittoria, esattamente come lo scorso anno, l’eccezionale romana della Cesena Triathlon Maria Casciotti e il pugliese della Otrè Triathlon Team Michele Insalata.

La Casciotti ha dovuto fare i conti con una foratura, ha rischiato il ritiro ma poi ha dominato con la consueta classe.

Più combattuta la gara degli uomini, in cui il 18enne napoletano Daniel Nicola De Benedetto (Mkt Draph) ha avuto un avvio velocissimo nelle frazioni di nuoto e bici, accumulando anche un vantaggio di tre minuti, ma ha ceduto nella corsa ed è giunto terzo, dietro a Insalata e Taschin (Ladispoli Triathlon).

Circa 170 gli iscritti, grande caldo ma anche la bellezza incantata dei luoghi di montagna dove si è svolto questo ormai tradizionale triathlon olimpico (nuoto 1.5 km, ciclismo 40 km e corsa 10 km).

Casciotti: “Torno sempre qui, perché per me non è solo una competizione sportiva ma è anche un modo per ritemprarmi. Il Lago della Montagna Spaccata è magico, è tutto molto bello e gli organizzatori sono sempre disponibilissimi. Stavolta ho dovuto faticare un po’ di più, perché ho forato dopo una ventina di km e, non avendo il cambio, ho continuato per 17 km con la gomma a terra rischiando il tutto per tutto. Ma è andata bene e sono felice”.

Insalata: “È stata una battaglia sportiva incerta sono alla fine. Io e Taschin (finito poi secondo, ndr.) abbiamo recuperato De Benedetto solo a pochi km dalla conclusione. Sono soddisfatto, ha prevalso l’esperienza, ma non è stato facile”.

Il patron dell’organizzazione Felice Scarnecchia, a capo della Teramo Triathlon: “Grazie all’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione, a Enel Green Power e a tutti i partner, ma anche ai tanti collaboratori che come sempre hanno fatto gli straordinari per permettere la riuscita dell’evento. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto. Questa di Alfedena è stata la tappa conclusiva del circuito Green Triathlon Series, legata a luoghi particolarmente attrattivi in Abruzzo (la prima a Giulianova a fine maggio). È anche un progetto di promozione del territorio “.

Classifica

DONNE. 1. Maria Casciotti (Cesena Triathlon) 2h26’21, 2. Maya Brunetti (Forum Sport Center) 2h42’33, 3. Maria Vicidomini (Mkt Draph) 2h49’47”.

UOMINI. 1. Michele Insalata (Otrè Triathlon Team) 2h09’03”. 2. Luca Taschin (Team Ladispoli) 2h09’37”, 3. Daniel Nicola De Benedetto (Mkt Draph) 2h14’34”.