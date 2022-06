Triathlon, a Casalbordino il lancio del format 3 For Tri

Il format 3 For Tri, firmato Pro Life Racing Team e della Polisportiva Casalbike, sarà lanciato domenica 5 giugno

CASALBORDINO – Ed è nel segno del trinomio nuoto, mountain bike e corsa a piedi che un’organizzazione efficiente e capillare come quella della Pro Life Racing Team e della Polisportiva Casalbike non vuole affatto sfigurare domenica 5 giugno a Casalbordino per lanciare il nuovo format 3 For Tri.

Oltre a Casalbordino anche Torino di Sangro (10 luglio) e Ortona (6 luglio) sono pronte per questo appuntamento dal comune denominatore: il “3 X Tri” non è altro che un gioco di parole tra il “three” (tre, da pronunciare in inglese) e “tri”, diminutivo di triathlon.

“È un evento tutto nuovo che abbiamo condiviso pienamente con l’amministrazione comunale di Casalbordino – spiega Amedeo Di Meo a nome della Pro Life Racing Team – nell’intento di promuovere la cultura dello sport e il turismo ecosostenibile. Ci teniamo a far conoscere la bellezza del nostro territorio e la nostra rinomata accoglienza. Sarà veramente un evento a 360 gradi in grado di coinvolgere gli atleti, i triatleti e le famiglie”.

Con ritrovo alle 8:00 presso il Centro Vacanze Poker e la partenza alle 10:00, l’avvio della gara con una frazione di nuoto di 750 metri dallo stabilimento Wikileo in direzione sud nelle limpide acque del Mare Adriatico. Si esce dalla spiaggia e si affronta il segmento in mountain bike di circa 15 chilometri si costeggia il fiume Sinello per poi ritornare al Poker. Ultima sezione di corsa podistica coprendo 4 giri di 2 chilometri cadauno tra la Madonnina e gli stabilimenti balneari del lungomare sud per ritornare al Poker.

La classifica finale sarà valutata sommando tutti i tempi di ogni singola tappa e con premiazione assoluta e di categoria con relativa maglia.