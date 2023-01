Tre tirocini formativi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

PESCARA – Sono stati riaperti i termini per il Bando di selezione per n. 3 tirocini formativi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara Si ricorda che la formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all’esito di un corso di laurea di almeno quattro anni:

– siano in possesso dei requisiti di onorabilità;

– abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

– non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara avrà durata complessiva di diciotto mesi. La scadenza del bando è il 28 febbraio 2023.