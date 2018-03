Tre spettacoli non convenzionali al Comunale di Teramo chiudono il Festival RED

TERAMO – Il Festival di Teatro Sperimentale RED alla sua seconda edizione, ha in programma a Teramo mercoledì 21 e giovedì 22 , tre spettacoli intensi e stupefacenti, per una due giorni che chiuderà questa stimolante edizione del festival.

Mercoledì 21 marzo l’intera giornata del Teatro Comunale è dedicata al Festival e ai progetti ad esso legati:

intenso il programma sul tema della violenza contro le donne e la discriminazione di genere del progetto MEDEA’S room di Deposito dei Segni Onlus con inizio alle 9.00 con il matinèe dedicato agli studenti, alle 11.00 presentazione del libro di Simona Feci e Laura Schettini “La violenza contro le donne nella storia – Contesti, Linguaggi, Politiche del Diritto (Secoli XV-XXI)”, alle ore 16.30 proiezione documentario di Elisabetta Francia “Parla con Lui” e incontro con Enti e associazioni, per terminare alle 20 con lo spettacolo inserito all’interno del Festival RED “MEDEA’s room” di e con Cam Lecce e Jörg Grünert. Musica di Luigi Morleo.

Sottotitolo del progetto MEDEA’S room è la quotidianità della donna e la prossimità della violenza, per riflettere da quali contesti nasce la violenza che si abbatte sulla donna, quali sono le sue radici storiche, culturali, psicologiche, perché è così difficile rintracciare la prossimità della violenza che accompagna la vita quotidiana delle donne e cosa è possibile fare.

Sempre mercoledì alle ore 19.00 nel Foyer alto DYNAMIS la compagnia stabile in residenza artistica presso il Teatro Vascello presenta M², con Francesco Turbanti e Dalila Rosa, Progetto vincitore del bando Assemblaggi Provvisori. La performance si interroga, attraverso un gioco con spettatori volontari, su l’uso dell’unità di misura metro quadro. Quale è il confine che intercorre tra umano e disumano nelle declinazioni della nostra quotidianità? La performance è costruita attorno ad una proporzione tra superficie e persone coinvolte, un lavoro sull’importanza dello spazio, un metro quadro quanto è su una barca? E nella vita quotidiana quanto è importante, soprattutto quando non ce l’hai più. Un lavoro provocatorio sul tema dei migranti.

L’ultimo appuntamento di Red giovedì 22 marzo alle 17 al Teatro Comunale di Teramo è lo spettacolo/laboratorio TUTTI NON CI SONO di e con Dario D’Ambrosi produzione Teatro Patologico.

È il 1978 e in ossequio alla Legge 180 di Franco Basaglia, chiudono i manicomi. I pazienti vengono dimessi dagli ospedali psichiatrici, catapultati nella città senza alcun criterio, senza considerare che molto spesso il matto viene considerato dalla società come un qualcosa di ingombrante.

D’Ambrosi è uno dei maggiori artisti d’avanguardia italiani, creatore del movimento teatrale chiamato Teatro Patologico, attore, regista e autore di spettacoli che rappresentano pensieri e comportamenti di malati di mente, è da oltre trent’anni anni uno dei più interessanti fenomeni teatrali della scena nazionale.

Il laboratorio/spettacolo mette in evidenza gli aspetti che contraddistinguono l’avvicinamento tra mondo del teatro e malattia mentale, il ritmo e lo spazio che il disagio psichico può trasformare in opera d’arte, meraviglia e ascolto.

A corollario degli spettacoli, gli incontri con gli studenti del DAMS dell’Università degli Studi di Teramo all’interno del corso di Culture teatrali e performative del prof. Fabrizio Deriu

Incontri con gli studenti:

M² / Mercoledì 21 Marzo 2018 ore 11.30

TUTTI NON CI SONO / Giovedì 22 Marzo 2018 ore 11.30

BIGLIETTO MEDEA’S ROOM

intero € 10,00 ridotto € 8,00

BIGLIETTO M² e TUTTI NON CI SONO

intero € 8,00 ridotto € 6,00

INFO e BIGLIETTERIA

Teatro Comunale, Piazza Cellini, Teramo

lun/ven | 9.00/13.00 – 15.00/19.00

sab 10.00/12.30 – 16.30/19.00

Tel. 0861.246773 – biglietteria@acsabruzzo.it – www.acsabruzzo.it