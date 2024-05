Tragedia pilota 118 all’aeroporto di Preturo, cordoglio della ASL di Pescara

La vicinanza dei Medici, degli Infermieri e di tutti gli operatori alla famiglia del pilota tragicamente scomparso

PESCARA – La Direzione Strategica della Asl di Pescara, il Servizio Urgenza Emergenza Medica (SUEM) 118 ed il Servizio di Elisoccorso Base Pescara, diretto dal dr. Aurelio Soldano, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del pilota del Servizio di Elisoccorso 118 Regionale di Base l’Aquila, a seguito di una tragica fatalità.

Alla famiglia del pilota, al vettore aereo Avincis ed a tutti gli operatori del soccorso della Base HEMS di l’Aquila va la vicinanza e l’affetto dei Medici, degli Infermieri e di tutti gli operatori quotidianamente impegnati nel soccorso preospedaliero della Asl di Pescara.

“Questa tragedia” – dichiara il dr. Soldano – “è l’ennesimo evento che testimonia in modo unico e totalizzante quanto delicato sia in tutte le sue fasi la “vita lavorativa” nei servizi di soccorso preospedaliero. Esempio di grande valore e dedizione per l’assistenza altrui”.