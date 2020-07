Trabocchi Line, come visitare le principali località della costa in treno

Venti corse dedicate ogni giorni alle spiagge della Costa dei Trabocchi fino al 13 settembre: gli orari e le offerte estive Trenitalia

PESCARA – Raggiungere comodamente le magiche spiagge della Costa dei Trabocchi, spingersi lungo l’intero percorso della pista ciclo-pedonale che scorre adiacente al tracciato ferroviario, per godere di una vista mozzafiato sui trabocchi di S. Vito e Fossacesia, sui faraglioni di Ortona, sulla Riserva Natura di Punta Aderci e sui promontori di Punta di Acquabella e Punta Ferruccio.

Tutto nel totale rispetto dell’ambiente, senza lo stress del traffico e l’ansia da parcheggio ed a costi realmente vantaggiosi.

Diventa possibile ogni giorno, fino al 13 settembre, con Trabocchi Line, la nuova idea di viaggio leisure di Trenitalia Abruzzo (Gruppo FS Italiane) e Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali.

Fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno, tutte green, che collegano direttamente le tre stazioni di Pescara (Centrale, Porta Nuova e Tribunale) a quelle di questo suggestivo ed incantato tratto della costa adriatica abruzzese.

Trabocchi Line è stato presentato stamani a Pescara da Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Mauro Febbo, Assessore regionale al turismo e Marco Trotta, Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia.

Il nuovo servizio viene effettuato con treni dotati di tutti i comfort e spazi dedicati alle bici. Grazie alle fermate intermedie nelle principali località della costa – Francavilla, Tollo, Ortona, S. Vito, Fossacesia, Casalbordino, Porto di Vasto e Vasto San Salvo per arrivare fino a Termoli – si può scegliere di raggiungere le spiagge e tuffarsi nella acque cristalline di questo incantevole tratto di costa, gustare le prelibate specialità culinarie nostrane, sconfinare nei percorsi naturalistici di Punta Aderci o godersi, a piedi o in bici, il panorama dalla Via Verde dei Trabocchi, autentico gioiello di questo lembo di costa adriatica.

ORARI

Gli orari del Trabocchi Line sono pubblicati sui sistemi di vendita Trenitalia: da Pescara fino a Vasto e Termoli con 20 collegamenti nei giorni feriali (a partire dalle 5,05) e 16 nei giorni festivi (dalle 7,05). Poco meno di un’ora il tempo di viaggio per raggiungere Vasto da Pescara.

Trabocchi Line è solo una delle tante tessere del mosaico che Trenitalia ha predisposto per la stagione estiva, sotto l’hashtag #riparTIAMOitalia, proponendo anche quest’anno il treno come soluzione più comoda, affidabile e vantaggiosa per raggiungere le mete turistiche.

Proprio una splendida immagine dei Trabocchi, tra l’altro, è la copertina del numero di luglio de La Freccia, il magazine mensile di FS Italiane, sfogliabile online su fsnews.it e su issuu.com, raggiungibile anche dal canale Telegram FSNews e dai profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.

Un’aurora scattata sulla Costa dei Trabocchi, i “ragni colossali” celebrati da Gabriele d’Annunzio che sono al centro di un ampio servizio alla scoperta in bicicletta del litorale abruzzese, da Francavilla al Mare a San Salvo (CH).

Le offerte estive di Trenitalia

Trenitalia offre nei weekend la promo Estate Insieme che a soli 49 euro permette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Disponibile la versione XL per godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell’estate al prezzo di 149 euro. Per le famiglie, grazie alla promozione Junior, un ragazzo sotto i 15 anni viaggia gratis per ogni adulto pagante. Per chi parte per un tour dell’Italia zaino in spalla Plus3 e Plus5 consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati ai nostri treni è la promo Viaggia con me: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto.