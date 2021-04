A L’Aquila arriva il tour nazionale dell’UGL: ecco quando

Il tour col motto “Il Lavoro Cambia anche Noi!” arriverà in Piazza d’Armi a L’Aquila alle 18.30 di martedì 13 aprile

L’AQUILA – Domani, martedì 13 aprile arriva a L’Aquila, alle ore 18,30, in Piazza d’Armi, l’undicesima tappa del tour itinerante promosso dall’UGL, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto “Il Lavoro Cambia anche Noi!”. Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l’Italia e che si concluderanno sabato primo maggio a Milano.

L’obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze. All’incontro, tra gli altri, prenderanno parte: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, il Segretario Regionale UGL Abruzzo, Gianna De Amicis e ilSegretario Utl L’Aquila, Roberto Bussolotti.

L’idea nasce dalla volontà dell’UGL di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese.

«La tappa dell’UGL a L’Aquila, nel cuore dell’Abruzzo, vuole avere un significato di speranza per la rinascita della città e dell’intera regione. Con la nostra presenza ribadiamo l’impegno del sindacato sui tanti fronti che limitano lo sviluppo di questo bellissimo territorio, criticità che riguardano l’occupazione, il commercio, le tante attività produttive che oggi, purtroppo, faticano ad andare avanti. Una città che continua a subire le conseguenze del terremoto di dodici anni fa, una precarietà dalla quale non riesce ancora a risollevarsi. L’UGL non farà mancare il suo appoggio, la sua vicinanza ai cittadini, che nel sindacato potranno trovare il giusto sostegno per un concreto rilancio economico e sociale». Lo hanno detto in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e il Segretario Utl L’Aquila, Roberto Bussolotti.

Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi, Bari, Campobasso, San Salvo, Pescara e L’Aquila, il viaggio lungo le realtà italiane proseguirà a: Frosinone, Fiumicino, Cagliari, Rieti, Terni, Firenze, Arezzo, Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Venezia, Trieste, Monfalcone, Verona, Trento, Riva del Garda, Genova, Aosta, Torino e Milano.