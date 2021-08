Torrevecchia Teatina, serata memorabile al Festival della lettera d’amore

Il 7 agosto premiate personalità del mondo della cultura, dell’impresa, dello sport a livello nazionale e internazionale

CHIETI – Una manifestazione che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Torrevecchia Teatina e del rinato Palazzo Valignani si è tenuta nel corso della XXI Edizione del Festival della Lettera d’Amore sabato 7 agosto alle ore 21, di fronte a centinaia di attenti ascoltatori che hanno assistito alla cerimonia di premiazione di alcune delle più notevoli personalità del mondo della cultura, dell’impresa, dello sport a livello nazionale e internazionale.

È stato presentato il libro “Il recupero del Rinascimento” di Paolo Coen (Silvana Editoriale) con la relazione dell’Avv. Federico Gentilini. Paolo Coen è uno dei museologi più importanti a livello europeo, ha insegnato nelle università di tutto il mondo. In collegamento webinar su schermo gigante sono intervenuti la professoressa Elisabetta Bartoli dell’Università di Siena che ha annunciato la notizia straordinaria che al Museo della Lettera d’Amore verrà esposta la prima lettera d’amore scritta nel Medioevo e Alberto Riva, scrittore e musicologo milanese, a cui è stato assegnato il premio per il miglior romanzo d’amore del 2021, “Il maestro e l’infanta” (Neri Pozza).

Pubblico in piedi per omaggiare Lisa Billig, viennese, giornalista di quotidiani americani e del Congresso Mondiale Ebraico, vaticanista e scrittrice che promuove il dialogo interreligioso nel mondo, attraverso la propria azione, per oltre 25 anni, quale presidente della Sezione Europea di Religions for Peace di cui è attuale presidente onorario nella Sezione Italiana. Da decenni è rappresentante in Italia dell’AJC – American Jewish Committee e di collegamento con la Santa Sede.

Gli altri riconoscimenti sono andati a Giovanbattista Benedicenti per la storia dell’arte, Antonello Colimberti per la ricerca antropologica del gesto e del suono, Generoso D’Agnese per il giornalismo, Rolando D’Alonzo per il miglior romanzo d’amore del 2020, “La misura del cielo”, Paolo Esposito per l’imprenditoria, Enrico Faricelli per l’editoria, Maurizio Formichetti per l’organizzazione sportiva, Pierluigi Ledda per la conservazione e la promozione dei beni culturali, Ada Mammarella per la sanità pubblica.

A premiare queste personalità che con i loro interventi hanno pronunciato pensieri memorabili, il Vicesindaco di Torrevecchia Teatina ing. Fabio Pizzica, la prof.ssa Marcella Lacanale dell’Università D’Annunzio, consigliere comunale, la dott.ssa Valeria Sbaraglia, assessore comunale e il prof. Pino Lamonaca, assessore alla cultura. È stata inaugurata, per il decennale della sua fondazione, con la benedizione del Sacerdote Don Nico, una nuova sala espositiva del Museo, la cui scenografia è stata curata dal regista Sabatino Ciocca. Ha partecipato il Presidente Nazionale dei Papaboys Daniele Venturi.