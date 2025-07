Torre del Cerrano, successo per “L’InCanto dell’alba”

Domenica 27 luglio 2025, alle ore 6:00, presso la suggestiva cornice della terrazza della Torre del Cerrano, si è tenuto il concerto “L’inCanto dell’alba”. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione FAI di Teramo ed ha visto l’esibizione della talentuosa cantante Flavia La Pasta accompagnata al pianoforte in modo esemplare da Giada Mancini. Il concerto è stato inserito nel cartellone della rassegna “Concerti all’alba”, che prevede una serie di appuntamenti musicali che vedono nel sorgere del sole il loro culmine, offrendo un’esperienza unica di fusione della musica con la bellezza dell’area marina protetta.

Nel corso del concerto sono stati proposti brani scelti dal repertorio popolare, spaziando tra l’Abruzzo e la Campania e partendo dalle romanze del nostro famosissimo corregionale Francesco Paolo Tosti fino ad arrivare ai giorni nostri. Napoli e l’Abruzzo condividono diversi aspetti storici, culturali, geografici e persino gastronomici, legati anche alla loro vicinanza geografica nell’Italia Centro-Meridionale. In particolare, entrambe hanno montagne vicine al mare: Napoli è ubicata tra il Vesuvio e il Golfo di Napoli; l’Abruzzo ha il Gran Sasso e la Maiella, ma anche una lunga costa adriatica.

Inoltre, c’è sempre stato un movimento di persone tra Abruzzo e Campania, per motivi sia economici sia storici, che ha contribuito a un grande scambio socioculturale tra le due popolazioni. È stata eseguita anche una romanza inedita, che ha visto la sua prima interpretazione pubblica in forma ridotta pianoforte e voce, senza il violoncello previsto in organico. La romanza è stata composta dalla pianista Giada Mancini basandosi sulla poesia “Je te vulasse” del professor Elso Simone Serpentini, grandissimo studioso e cultore del folklore abruzzese.

“Mi è piaciuto proporre questo repertorio musicale soprattutto perché lo sento particolarmente affine alla mia anima, essendo nata in Abruzzo da famiglia napoletana. Le note della musica che il pubblico ha ascoltato, risuonano perfettamente con la mia essenza. Spero che i presenti abbiano potuto goderne ascoltando i brani proposti, così come ne abbiamo goduto io e Giada cantando e suonando” ha dichiarato Flavia La Pasta.

L’esibizione di Flavia e Giada, intensa e straordinaria, è stata molto apprezzata dal pubblico che ha riservato loro numerosi applausi.

L’evento si è concluso con l’intervento di Pietro Costantini, capo delegazione del FAI di Teramo, che ha ringraziato Flavia e Giada per l’eccellente esibizione e il pubblico per aver partecipato al concerto.