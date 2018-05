Torre de’ Passeri, sponsor per le manifestazioni estive

TORRE DÉ PASSERI – Con l’intento di reperire risorse da destinare al finanziamento di progetti eventi e manifestazioni a fini turistici, culturali e ricreativi che saranno realizzati nel corso dell’estate e gravare il meno possibile sulle già magre casse pubbliche, il Comune di Torre de’ Passeri ricerca sponsor per sostenere gli eventi, promossi, da Ente ed associazioni, all’interno del programma Torrestate 2018.

Potranno partecipare alla procedura pubblica, che è stata attivata con un apposito bando, tutti i soggetti interessati all’acquisizione di spazi destinati alla comunicazione della propria immagine e del proprio marchio, all’interno del programma estivo. La scadenza è fissata per il prossimo 8 giugno.

“La diminuzione delle risorse economiche disponibili rende sempre più prezioso il contributo di sponsor per realizzare progetti e iniziative. Per garantire criteri uniformi nella ricerca, scelta e gestione di tali sponsor, la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi operativi per la ricerca di sponsor – ha spiegato il sindaco Piero Di Giulio – Con lo strumento della sponsorizzazione, già applicato da alcuni anni, l’amministrazione intende attivare forme di partnership pubblico–privato per sviluppare azioni di comunicazione e di marketing nel perseguimento di benefici reciproci – ha aggiunto il primo cittadino –, subordinando la sottoscrizione dei contratti al perseguimento di interessi pubblici, all’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e conseguimento di un’economia di spesa”.

Nell’avviso, reperibile sul sito www.comune.torredepasseri.pe.it, nella sezione Bandi e avvisi/avvisi sono precisati i termini e le modalità per attivare questo tipo di collaborazione.