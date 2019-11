Torre Cerrano, domenica visita guidata tematica sul fratino

L’incontro verterà su uno dei protagonisti più rappresentativi della natura dell’Area Marina Protetta, il Fratino (Charadrius alexandrinus)

PINETO (TE) – L’incontro di Domenica prossima 24 Novembre, inserito nel programma delle visite a tema di Torre Cerrano, si terrà alle ore 17,00 e verterà su uno dei protagonisti più rappresentativi della natura dell’Area Marina Protetta, il Fratino (Charadrius alexandrinus). Molte le curiosità che riguardano la biologia e l’etologia di questa simpatica specie protetta, purtroppo in via di estinzione. Il Fratino nidifica lungo la costa adriatica ed è stato oggetto di importanti campagne volte alla sua salvaguardia; l’appuntamento con Stefano De Ritis, uno dei maggiori esperti e studiosi dell’argomento in Abruzzo, ci aiuterà anche a fare il punto sulla situazione a livello regionale e nazionale illustrandoci le più recenti ricerche e documentazioni. L’incontro è organizzato dalla Cooperativa Clematis di Martinsicuro anche in abbinamento al programma di Educazione Ambientale 2019-2020 di Torre Cerrano.

In questo pomeriggio dedicato al Fratino, inoltre, Torre Cerrano ospiterà per l’occasione un’esposizione di disegni naturalistici dell’illustratore scientifico Gasapare Zichittella da non perdere.

Il programma verrà preceduto, come di consueto, dalla Visita Guidata della torre e del Museo del Mare ospitato all’interno, con partenza alle ore 16.00.

L’incontro di domenica precede la presentazione ufficiale dei risultati del progetto SalvaFratino 2019 che sarà svolta la mattina successiva, lunedì 25-11-2019, in Conferenza Stampa, presso la Direzione Marittima della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Pescara, nell’occasione della quale, sarà tra l’altro presentato il volume “il Fratino in Abruzzo”, edito dalla COGECSTRE Edizioni nella collana De Rerum Natura, per l’AMP Torre del Cerrano ed il WWF Abruzzo.