Torna il Bonus edicole, parla Roberto Santangelo

“Il contributo una tantum può arrivare fino a tremila euro. Le domande potranno essere presentate entro l’8 marzo”

L’AQUILA- Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo con Forza Italia, interviene sulla situazione delle edicole:

“La digitalizzazione dell’informazione ha avuto un impatto progressivo e notevole sugli affari delle edicole, sempre meno presenti all’Aquila e nei piccoli comuni, ma che oggi possono usufruire di una risorsa statale per favorire il loro rilancio e limitare l’abbandono della professione”. Così Santangelo ricordando il Bonus Edicole per il quale i giornalai possono fare domanda entro un mese.

“Il contributo una tantum può arrivare fino a duemila euro e sale a tremila euro per i punti vendita esclusivi situati nelle aree interne – precisa Roberto Santangelo riportando le informazioni dell’Agenzia delle Entrate – Questa può essere un’ottima occasione per sostenere le edicole soprattutto nei piccoli comuni, dove comprare il giornale al mattino è ancora un’opportunità di incontro e socializzazione. Le Edicole non rappresentano solo una tradizione, hanno anche un valore culturale fondamentale per la diffusione dell’informazione, favorendo la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, senza dimenticare – aggiunge Santangelo – l’importanza della filiera economica a esse collegata che interessa il giornalismo e la distribuzione. Il Bonus è un segnale d’attenzione, ma dovrebbe anche essere il primo passo per adottare delle misure adeguate a sostegno dei giornalai, commercianti coraggiosi dei nostri territori” conclude.