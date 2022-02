Torino di Sangro, controlli stradali: il report del 13 febbraio

TORINO DI SANGRO – Imponente servizio della Polizia di Stato, in collaborazione con ASPI, quello svolto lo scorso week end, con l’impiego di 3 pattuglie, per realizzare una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, nell’ambito di una campagna per la sicurezza stradale coordinata dal Servizio Polizia Stradale in raccordo con Società Autostrade per l’Italia.

Nella notte di domenica 13 febbraio, in autostrada A/14 – carreggiata sud, presso l’area di servizio “Val di Sangro”, nel territorio del comune di Torino di Sangro (CH), 23 conducenti sono stati controllati e sottoposti a prova preliminare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti.

Tra questi ben 3 sono risultati positivi anche alla successiva prova presso il laboratorio mobile messo a disposizione da ASPI, presente sul posto, nel quale i medici incaricati, tramite una specifica visita, hanno accertato lo stato di alterazione. In particolar modo è stato accertata una positività all’assunzione di cannabinoidi.

Tra i positivi un 33 enne della provincia di Chieti con precedenti specifici per assunzione di sostanze stupefacenti. I conducenti risultati positivi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e la loro patente di guida è stata sospesa.