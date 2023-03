“Tolkien” apre la rassegna cinematografica “Marzo d’ Essai” a Giulianova

Il film di Dome Karukoski è in programma per martedì prossimo, 7 marzo, alle 21, in sala Buozzi. Ingresso libero

GIULIANOVA – Sono dedicati al cinema d’autore, i 4 martedì del mese di marzo. Patrocinato dal Comune di Giulianova, organizzato dall’ Assessorato alla Cultura e curato da CinemaMusicaNova, “Marzo d’Essai” prenderà dunque il via martedì prossimo, 7 marzo, in sala Buozzi. Primo titolo in programma, “Tolkien”, film del 2019 diretto dal regista finlandese Dome Karukoski, con Nicholas Hoult e Lily Collins.

“Tolkien”, oltre a raccontare la giovinezza dello scrittore, linguista e filologo John Ronald Reuel Tolkien, è una bella storia di amicizia, di affinità elettive, d’amore e solidarietà. E’ un film di formazione, visto che restituisce a tinte vivaci gli anni giovanili del celebre autore del “Signore degli anelli”, ma anche una pellicola di grande sentimento, a suo modo filosofica.

Inizio della proiezione alle 21. Ingresso libero. E’ possibile, ma non obbligatorio, prenotarsi cliccando su https://www.ideasuoni.com/arena-giulianova-marzo-d-essai.html?idArena=14