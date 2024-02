Tirreno Adriatico, rifacimento di alcuni tratti stradali a Giulianova

GIULIANOVA – Sono partite oggi, in via Amendola, le operazioni di riqualificazione stradale in vista dell’arrivo della Tirreno Adriatico, che farà tappa a Giulianova il prossimo 7 marzo. Il primo dei cantieri aperti è in via Amendola. I lavori si svolgeranno oggi, a partire dall’incrocio con via Acquaviva, e termineranno domani.

Interventi previsti, ancora nella giornata di domani, 28 febbraio, sul fronte nord di piazza della Libertà. Giovedì 29 e venerdì Primo marzo, il rifacimento dell’asfalto interesserà via Veneto dall’intersezione con via Piave fino all’incrocio con via Gramsci. Nei giorni del 4 e 5 marzo, cantiere aperto in via XXIV Maggio, dall’intersezione con via Galilei fino all’incrocio con via Matteotti. Previsti lavori anche in alcuni tratti del lungomare particolarmente ammalorati.

“Anche in questo caso- sottolinea l’assessore Giampiero Di Candido – un grande evento è occasione per intervenire su alcune criticità delle nostre strade. Interventi aggiuntivi, che incrementano la capillarità del piano asfalti già approvato”.