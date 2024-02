Porto di Giulianova, 400mila euro per l’escavazione dei fondali

GIULIANOVA – La Regione Abruzzo continua a premiare il porto di Giulianova. Dopo l’assegnazione di 18 milioni di euro per il completamento delle opere strutturali, arrivano infatti 400.000 euro destinati ad interventi di escavazione dei fondali marini dello scalo. Il dragaggio del bacino, specie in prossimità dell’imboccatura, rappresenta un’operazione fondamentale per la sicurezza dei natanti e un’ urgenza costantemente esternata dalla marineria.

“In qualità di ente appaltante – sottolinea il Sindaco Jwan Costantini – ci impegniamo ad indire quanto prima la gara per l’affidamento dei lavori. E’ infatti nostra intenzione creare le condizioni necessarie per avviare le operazioni entro l’inizio dell’estate. L’insabbiamento dei fondali è la più seria minaccia alla fruibilità del nostro porto e non è possibile prescindere da interventi risolutivi. Ringraziamo la Regione che ancora, dopo i 18 milioni di euro già assegnati, mostra concreta attenzione al rilancio del porto di Giulianova e alla crescita dell’indotto”.