Tirreno Adriatico a Giulianova: chiusura scuole e divieti

Il prossimo 7 Marzo 2024, la Tirreno Adriatico sarà a Giulianova. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

GIULIANOVA – In vista della gara ciclistica Tirreno Adriatico, che si svolgerà lungo un circuito cittadino nella giornata di giovedì 7 Marzo 2024, gli Uffici comunali rendono noto che, in quella giornata, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, compresi i Nidi comunali. Un’ordinanza in tal senso sarà firmata nei prossimi giorni. Scatteranno inoltre stringenti limitazioni di traffico che saranno comunicate e ampiamente pubblicizzate nei prossimi giorni.