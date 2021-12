The Weavers Trio in concerto al Centro “Areté” di Orsogna: ecco quando

Il concerto del The Weavers Trio si terrà il 19 dicembre presso gli spazi dedicati al Bar Perlage del centro culturale polifunzionale

ORSOGNA – Continuano gli appuntamenti live presso il centro direzionale “Areté” ad Orsogna ideato da Andrea Mascitti, Presidente della Società Italiana di Cultura, inaugurato lo scorso 18 novembre.

Domani, domenica 19 dicembre, è attesissimo il concerto del The Weavers Trio che si terrà presso gli spazi dedicati al Bar Perlage del centro culturale polifunzionale (ingresso ore 20.30, inizio live ore 22.00, Green Pass obbligatorio). L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Cultura (affiliata CSEN). L’ingresso sarà riservato ai soci con la possibilità di realizzare la tessera in loco (costo 10 €).

L’affiliazione resterà valida per un anno per tutte le attività che saranno organizzate presso l’Areté e di conseguenza anche per entrare al Bar Perlage.

The Weavers Trio è una formazione atipica e originale che nasce dall’esigenza di proporre un’alternativa timbrico/interpretativa al concerto classico e si pone l’obiettivo di accontentare la richiesta di fruizione musicale di un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo.

Il repertorio proposto non segue un filone logico, tematico o cronologico, ma si compone di alcuni dei più bei brani di musica classica, popolare e latina sapientemente mixati tra loro ed elegantemente intrecciati al genere fusion, pop, rock progress e world music con variazioni e improvvisazioni mai forzate e nel rispetto delle armonie originali. Fonte di ispirazione è sicuramente il famosissimo gruppo rock britannico dei Jethro Tull: ne deriva un flusso continuo di composizioni, sempre in equilibrio fra le diverse tendenze musicali, tra tecnica e passione, tra virtuosismo e istintività e sempre funzionale alle caratteristiche timbriche dei tre diversissimi strumenti (flauto, fisarmonica e batteria).

I musicisti Roberto De Grandis (flauto), Peppe Nicola Sirolli (fisarmonica) e Daniela Ranzetti (batteria) sono i The Weavers, cioè i “Tessitori”, che grazie all’abilità strumentale, all’esperienza maturata in diversi generi musicali e alla loro ecletticità, “tessono i fili” delle note cucendo trame musicali dall’impatto sonoro efficace, accattivanti e stilisticamente impeccabili.

La struttura Areté è un centro culturale polifunzionale, sede anche di uffici di imprese, con elevate potenzialità di fruizione attraverso i suoi spazi interni ed esterni, immersa nei vigneti orsognesi e con una magnifica vista sulla valle frentana. “Areté”, inoltre, ha a disposizione una sala riunioni e uffici per il pubblico.

Per seguire le attività del centro: sito ufficiale www.centroarete.com e sito della Società Italiana di Cultura www.societaitalianadicultura.it.