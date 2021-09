“The Last 20” fa tappa il 17 e 18 settembre in Abruzzo: ecco dove

REGIONE – Prende il via oggi la tappa di Abruzzo e Molise di “The Last 20”, un evento che nasce dall’esigenza di dare voce a Paesi, comunità e minoranze oppresse, spesso relegate al ruolo di realtà invisibili agli occhi dei cosiddetti ‘grandi’ della terra.

Sono gli “ultimi” Paesi del Pianeta secondo gli indicatori internazionali: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia,Guinea Bissau, Guinea, Libano, Liberia, Malawi, Mali, RD Mozambico, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan e Yemen. Ma molti altri potrebbero appartenere a questa lista.

Dopo Reggio Calabria e Roma saranno -dal 17 al 20 settembre- L’Aquila, Sulmona, Agnone, Castel del Giudice, Colle d’Anchise a fare da cornice di questo incontro internazionale di dialogo, ascolto, confronto e proposte. Il 21 settembre la Marcia della Pace a Castelpetroso.

Il programma, straordinariamente ricco, si apre il 17 settembre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Aquila, alle ore 10 con la presentazione dell’iniziativa, Ne parlano Dino Angelaccio – Comitato The Last 20, Clara Habte – Villaggio della Pace, Godwin Chukwu – Presidente Fedai – Federazione delle Diaspore africane, e una studentessa Università dell’Aquila. Tra i saluti istituzionali rappresentanti politici e religiosi: Prof. Edoardo Alesse, Magnifico Rettore Università dell’Aquila, S.E. Mons. Melchor Sanchez, Sottosegretario Pontificio Consiglio della Cultura Vaticano, Sen. Vincenzo Margiotta, Segretario Generale Presidenza del Senato della Repubblica, S.E. Sig.ra Cecilia Obono Ndong, Ambasciatrice Repubblica di Guinea, Don Federico Palmerini, Delegato di S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi, Rabbino Emerito Umberto Piperno, Rabbino di Vicenza e Verona, Comitato scientifico ITRIA, Imam Nader Akkad, Grande Moschea di Roma, Copresidente Commissione internazionale mariana musulmana cristiana Città del Vaticano.

Ogni giorno tavoli tematici, anche in contemporanea. Il 17 settembre a L’Aquila si parla di Istruzione, mobilità e salute, mettendo in rapporto il diritto all’istruzione, il diritto alla salute e l’accesso alle infrastrutture. In parallelo “Cultura, eccellenza della cura comune dei beni”, dove si mette in risalto il diritto alla bellezza e al turismo con forme di fratellanza universale.

Il 18 settembre a Sulmona, “Comunicazione e Design: inclusione sociale”, che indaga stretta connessione tra tecnologia e innovazione sociale e l’accessibilità come principio universale. In contemporanea “Economia circolare e sviluppo sociale”, tratta il tema della stretta connessione tra economia e sviluppo sociale .

Il 19 settembre ad Agnone, “Politica, l’arte di governare: educazione istituzionale” che rimarca l’importanza di sviluppare un’educazione civica-economica comune internazionale. In contemporanea “Corridoio verde: sviluppo economico” afferma la necessità di principi comuni per un lavoro universalmente dignitoso. Sempre il 19 settembre alle Ore 17.30, un collegamento speciale da Kabul con Barbara Schiavulli, giornalista di guerra inviata di Repubblica

il 20 settembre a Piana dei Mulini (Colle d’Anchise), la tavola rotonda “Corridoi umanitari: rigenerazione urbana” propone l’innovazione urbanistica in chiave sociale, come mezzo di socializzazione tra i cittadini. “Economia ecologica e giustizia sociale” mette in evidenza la connessione tra il sistema economico e la salute globale e del Pianeta.

Il 21 settembre, a Castelpetroso si chiude con la Marcia della Pace, una preghiera interreligiosa e la festa degli aquiloni. Ad animare le giornate inoltre ci saranno anche proiezioni e spettacoli, musica, teatro, presentazioni di libri, cene multietniche e incontri con le comunità rappresentanti del L20. Per il programma completo e le numerose e significative presenze: https://thelast20.org/programma/laquila/

Prossime tappe a Milano dal 24 al 27 settembre e a Santa Maria di Leuca all’inizio di ottobre.