Thaumazein, ultimo appuntamento con il Simposio delle emozioni

FRANCAVILLA AL MARE – Ultimo appuntamento mercoledì 31 agosto alle 21.15 per Thaumazein, il Simposio delle emozioni, ideato e curato da Massimo Pasqualone nel museo navale Enza Maio Masci nella torre Ciarrapico, in collaborazione con quindici associazioni culturali del territorio, nell’ambito del Francavilla urban festival: lo stesso Pasqualone dialogherà con Angelo De Nicola, giornalista del Messaggero, Ferdinando Di Orio, già rettore dell’Università dell’Aquila e senatore, Domitilla Mazzella, autrice di uno studio sul dialetto di Bucchianico. Barbara Giardinelli presenterà lo scrittore Andrea La Rovere e gli interventi di Edmea Marzoli, voce recitante, e Francesco Cincetta, chitarra e cajon, chiuderanno la serata.

“Sono davvero soddisfatto di questa prima edizione di Thaumazein con un bilancio più che positivo: 10 incontri con ospiti di livello nazionale come Giulia Alberico, Remo Croci, Ettore Picardi, Italo Radoccia; oltre 2000 presenze in un posto magico e carico di storie con il coinvolgimento di artisti, scrittori, intellettuali, musicisti provenienti da tutta la nazione- sottolinea il critico Pasqualone che rimarca la assoluta gratuità degli eventi organizzati senza nessun contributo né pubblico né privato, ma solo effetto della sinergia tra le associazioni culturali, in primis Associazione culturale Sandro Pertini, presieduta da Veltra Muffo, Irdidestinazionearte e la collaborazione di Paese Alto e Viviamo San Franco. Ringrazio tutti- continua Pasqualone- per la meravigliosa collaborazione, in primis Sergio Mariotti, direttore del Museo Navale, che ha reso possibile i dieci incontri. Il 10 settembre alle 17 si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Claudia Verzella, a suggello di un’estate densa di iniziative- conclude Pasqualone”.