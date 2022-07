FRANCAVILLA AL MARE – Nell’ambito della rassegna culturale “Thaumazein” Simposio delle emozioni Teatro Arte Letteratura, ideata e organizzata dal noto critico d’arte Massimo Pasqualone con il supporto di quindici associazioni mercoledì 20 luglio, alle ore 21.15, nel Museo navale Enzo Maio Masci, nella parte alta della città, Massimo Pasqualone dialogherà con il noto volto di Mediaset Remo Croci, caposervizio di Mediaset e inviato del programma Quarto Grado su Rete 4. Ha iniziato la sua attività nella televisione privata Tvp, successivamente ha lavorato al TGR Rai delle Marche e a Il Messaggero.

Dal 1994 è a Mediaset, dove ha cominciato come collaboratore nella redazione sportiva. Nel 1999 è stato assunto da Enrico Mentana al TG5, per cui ha seguito importanti avvenimenti di cronaca, dagli sbarchi degli immigrati alla guerra in Kosovo, i terremoti in Marche e Umbria, quello a San Giuliano di Puglia e quello a L’Aquila. È stato l’ultimo giornalista italiano a intervistare l’attentatore del Papa, Ali Agca. Ha seguito i processi degli omicidi di Angelo Rizzo, quello di Meredith Kercher a Perugia e ora quello di Sarah Scazzi a Taranto. Ha scritto diversi libri sul mondo della pesca e del calcio.

A seguire Simona Veresani presenterà l’associazione Kalos presieduta da Daniela Ricciardi e Giuseppe Benassi, avvocato e autore di sette romanzi con protagonista l’avvocato livornese Leopoldo Borrani, presenterà il suo ultimo libro.