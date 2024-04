Roseto, approvato progetto per consultorio familiare in via Marina

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi, con un’apposita Delibera, ha approvato il Progetto Esecutivo riguardante i lavori di adeguamento dei locali di via Marina dove saranno ospitati i servizi del Consultorio Familiare.

Si tratta di un passaggio fondamentale per l’avvio dell’intervento che, secondo quanto stabilito e in base ai tempi necessari per l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche, dovrebbero partire a breve. Ora gli uffici provvederanno a redigere e pubblicare un’apposita Determina per poi procedere all’affidamento dei lavori.

Più vicino, quindi, il ritorno di tutti i servizi del Consultorio familiare a Roseto degli Abruzzi, alcuni dei quali sono stati spostati temporaneamente a Notaresco e a CasaRosa a causa dei lavori avviati dalla Asl nella sede del Dsb di via Adriatica per realizzare la Centrale Operativa Territoriale.

L’approvazione del Progetto Esecutivo fa seguito alla Delibera con la quale è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dei locali di via Marina. Precedentemente, nel mese di novembre, era stata approvata la variazione di bilancio con la quale sono state stanziate le somme necessarie per l’intervento (circa 75mila euro).

Come già sottolineato in diverse occasioni l’Amministrazione Nugnes ha ritenuto necessario dare una pronta risposta ad un’emergenza che di certo non è stata causata dal Comune e si è subito mossa per individuare una sede alternativa dove ospitare il Consultorio. La scelta, dopo una approfondita e rapida interlocuzione con la Asl di Teramo, è ricaduta sui locali già di proprietà comunale siti in via Marina a Roseto sud, in prossimità delle altre strutture in uso all’azienda sanitaria. Locali idonei a livello di spazi e che potranno, con pochi interventi, essere messi al più presto a disposizione, così da avere in un’unica struttura tutti i servizi già presenti nel Consultorio e dislocati al momento nei locali di “Casa Rosa” e a Notaresco.

“Con un investimento di circa 75mila euro recupereremo e adegueremo i locali di via Marina per accogliere le attività del Consultorio in modo permanente – affermano il Sindaco Mario Nugnes e il Vicesindaco Angelo Marcone – Si tratta di un intervento cruciale per assicurare che i servizi siano non solo ripristinati, ma anche potenziati, per rispondere meglio alle necessità future della comunità rosetana e di tutti quei territori che usufruiscono del Consultorio. La nostra Amministrazione ha dimostrato una notevole capacità di reazione di fronte all’emergenza, non solo identificando rapidamente una soluzione temporanea, ma anche impegnandosi per garantire che i servizi tornino tutti a Roseto con miglioramenti sostanziali. La decisione di utilizzare i locali di via Marina come sede è stata presa dopo un’attenta valutazione e in stretta collaborazione con la Asl di Teramo, anche grazie al costante impegno dell’Ufficio Tecnico del Comune che ha lavorato in stretto contatto con quello dell’Azienda Sanitaria Locale. In conclusione, il percorso intrapreso per il Consultorio familiare di Roseto degli Abruzzi è un esempio di come la collaborazione tra enti locali e istituzioni sanitarie possa portare a soluzioni efficaci e tempestive di fronte a difficoltà inattese. È un processo che richiede dedizione, risorse e una visione chiara degli obiettivi da raggiungere, e che alla fine porterà benefici tangibili ai cittadini e alla comunità nel suo insieme”.