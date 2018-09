Teramo, Teatro Comunale: Corsi di Teatro esperienziale con Rolando Macrini

Prenderanno il via Martedì 25 settembre 2018 con l’Open Day

TERAMO – Dopo il successo del”Le uova fatali”, lo spettacolo di fine corso messo in scena a luglio con tutti gli allievi del suo corso di teatro, Rolando Macrini, affiancato da ACS Abruzzo Molise, dà il via ad una nuova stagione di Corsi esperienziali al Teatro Comunale di Teramo rivolti a bambini, ragazzi e adulti che potranno provare sin da subito l’emozione del palcoscenico, svincolandosi dall’impostazione teatrale in senso stretto, attraverso un percorso ludico ed emotivo che li porterà a mettersi alla prova, scoprendo lati nascosti di sé, sino alla drammatizzazione e messa in scena dello spettacolo finale.

Ad accompagnarli in questa avventura sarà Rolando Macrini, direttore artistico di RED Festival di Teatro Sperimentale, già direttore del CUT (Centro Universitario Teatrale di Viterbo), si forma presso La MaMa Experimental Theatre Club di New York e La MaMa Umbria International di Spoleto. E’ conosciuto per le sue opere dal carattere sperimentale, musicale e visivo, legato alla filosofia de La Mama e de Il Teatro del Mondo.

“Il Teatro ha una funzione terapeutica aiuta l’individuo a superare le proprie inibizioni e timidezze” spiega Macrini “riesce a costruire con facilità un gruppo affiatato di attori/studenti con un unico vero fine: raccontare una storia facendolo insieme, ognuno con il proprio ruolo e con il proprio compito nel rispetto e supporto degli altri. Mettere in scena una storia significa vivere, impersonare quella storia e personaggio e per farlo bisogna studiare, approfondire, apprendere le tecniche teatrali di: memoria, postura, dizione, presenza scenica, attenzione…., che permettono alla fine del processo di produzione di mettere in scena un vero e proprio spettacolo teatrale.

Questo strumento è capace di arricchire, formare e istruire tutti, ma soprattutto i cittadini dell’Italia di domani, i veri attori protagonisti del futuro.”

Ad arricchire il percorso degli sperimentatori sarà l’apporto del Prof. Fabrizio Deriu – UniTe, consulente scientifico del Corso che, a proposito dell’azione terapeutica del teatro aggiunge “Il teatro resta, come nessun altro, un luogo rigenerante e positivo fatto per chiunque abbia voglia di andarci nel desiderio di condividere un’esperienza non raggiungibile nell’isolamento e davanti al gelo di uno schermo”.

I corsi avranno inizio martedì 25 settembre con l’OPEN DAY, in seguito si svolgeranno tutti i martedì secondo questo orario: Bambini a partire dai 6 anni dalle 16.30 alle 18.00; Ragazzi dalle 18.00 alle 20.00; Adulti dalle 21.00 alle 23.00. Ogni prima lezione è gratuita.

Per costi, iscrizioni e ogni informazione: Teatro Comunale di Teramo Piazza Cellini,Tel. 0861 246773, dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00 oppure scrivere a info@acsabruzzo.it