Teramo, Stagione dei concerti di ACS Abruzzo e Molise: il programma 2019-2020

Al via con la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma la Stagione dei concerti 2019/2020 del Teatro Comunale di Teramo

TERAMO – Il Concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma che si terrà venerdì 15 novembre alle ore 21 apre la Stagione dei Concerti di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo al Teatro Comunale di Teramo ed è parte dell’evento benefico a favore della ricerca sull’oncologia pediatrica promosso dal Lions Club di Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano e Linos Club Teramo rientrante nelle attività del programma Lions Club International Forward (LCIF).

L’istituzione della Fanfara nell’Arma dei Carabinieri (che già contava dal 1820 alcuni trombettieri, chiamati “trombetti”) risale ufficialmente al giugno 1862 a Torino, mentre nel 1885 vi fu il trasferimento della Legione Allievi a Roma, dove l’ingresso del reparto nella nuova sede fu accompagnato dalle trombe della Fanfara. La Fanfara della Legione Allievi Carabinieri fu il nucleo che determinò successivamente la formazione della Musica dell’Arma (1894) poi della Banda (1910). Si esibisce sia per i servizi istituzionali di rappresentanza, come per esempio il famoso Carosello Storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo che la Fanfara accompagna con appropriate musiche di galoppi e trotti, sia per grandi concerti in Italia e all’estero. La Fanfara nelle sue esibizioni indossa la GUS (Grande Uniforme Storica) con il pennacchio rosso e bianco e la caratteristica “lira” musicale. Attualmente la Fanfara e composta da 45 militari-musicisti, provenienti dai Conservatori italiani e diretti, dall’agosto del 1997, dal Maestro Mar.A.s.UPS Danilo Di Silvestro.

“Il Concerto della Fanfara è un grande evento” afferma Carlo Michini Direttore Artistico della Musica “e lo è per tutti, si tratta di un concerto godibilissimo per ogni fascia di età e per esperti o per semplici appassionati, che saranno trascinati dalle note delle più famose arie. Con la Fanfara poi, c’è anche l’aspetto simbolico e scenografico molto rilevante, perché vi assicuro che vedere 45 militari in Grande Uniforme Storica sul palco del nostro Teatro sarà un colpo d’occhio indimenticabile”.

“A nome dell’Arma voglio esprimere la soddisfazione nel partecipare a questa iniziativa benefica” dichiara il tenente Colonnello Emanuele Pipola Comandante provinciale dei Carabinieri “poter dare il nostro apporto a favore della ricerca sull’oncologia pediatrica legando la musica della Fanfara a questo progetto solidale rende questa esibizione ancor più ricca di significato”

“Questo concerto sarà un momento importante per ricordare a tutti la necessità di darsi da fare per le nuove generazioni” sottolinea Nadja Ettorre Presidente del Lions Club di Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano “la cui capacità di crescere in modo sano è strettamente legata al supporto delle comunità locali. I Lions hanno molto a cuore la tutela dei bambini colpiti da questa malattia e delle loro famiglie, per questo oggi sono impegnati a offrire loro un supporto concreto. Ringrazio a nome dei Lions l’Arma dei Carabinieri per la grande disponibilità e sensibilità dimostrate”.

Programma

John Williams / 1941 March

Gioacchino Rossini / La Gazza Ladra

Leonard Bernstein / West Side Story

Kees Vlak / Tapas de Cocina

Warren Barker / The Symphonic Gershwin

Hans Zimmer / I Pirati dei Caraibi

Johan De Meij / Moment for Morricone

Luigi Cirenei / La Fedelissima

Michele Novaro / Il Canto degli Italiani Biglietti

Biglietti

Platea II settore centrale € 28,00

Platea II settore laterale € 25,00

Platea I e III settore centrale € 22,00

Platea I e III settore laterale € 15,00

Galleria I settore € 12,00

Galleria II settore € 10,00

durata 80 minuti con intervallo