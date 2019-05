Teramo, sisma: al via sportello di supporto all’assegnazione case

TERAMO – L’amministrazione comunale ha istituito un apposito sportello finalizzato a supportare chi sia interessato alla presentazione della domanda per l’inclusione nella graduatoria relativa all’assegnazione temporanea delle unità abitative per l’emergenza terremoto, la cui scadenza è fissata per il prossimo 20 Giugno.

Il servizio sarà disponibile Sabato prossimo, 25 Maggio, ed eventualmente anche nei sabati successivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nella sede del Parco della Scienza, in via De Benedictis.

Le informazioni di supporto e chiarimento relative all’Avviso, nonché l’aiuto nella eventuale compilazione delle domande, sarà fornito dallo stesso Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Attività Sociali dell’Ente.

L’amministrazione intende in tal modo fornire un aiuto concreto a chi intenda cambiare la propria condizione abitativa, sebbene tale soluzione rivesta ancora il carattere della provvisorietà. Infatti, l’obiettivo primario rimane quello di garantire il rientro nelle proprie abitazioni a chi è ancora nella condizione di sfollato.