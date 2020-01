Teramo, scuola dell’Infanzia della Cona: pronto il refettorio

Il sindaco D’Alberto: “Nascerà uno spazio nuovo che assicurerà un servizio primario ma che avrà anche funzione di punto aggregativo”

TERAMO – Questa mattina il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, accompagnato dal tecnico comunale Terzino di Giandomenico, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Letizia Fatigati e della docente referente della scuola dell’Infanzia di Teramo-Cona, ins. Cinzia Rico, ha effettuato un sopralluogo ai locali dell’ ITG ‘Carlo Forti’, che ospitano le 4 sezioni di scuola dell’infanzia stessa appartenenti all’Istituto Comprensivo “ Falcone e Borsellino” Teramo 5. Finalità della verifica era di valutare la fattibilità di allestire il refettorio per i bambini a partire dall’anno scolastico 2020/21.

L’esito del sopralluogo, voluto dallo stesso Sindaco, è stato positivo e la prospettiva di raggiungere l’obiettivo si fa ora concreta. La situazione va pertanto sbloccata di concerto con la Provincia, considerato anche che il disegno dell’amministrazione di realizzare il refettorio trova riscontro nello specifico stanziamento in bilancio della cifra di 25.000 euro.

La disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che si farà pertanto carico dell’intera spesa di ripristino ad uso educativo del laboratorio dismesso di idraulica dell’ITG C. Forti a favore dei bambini dell’infanzia di Teramo- Cona, sarà avallata appunto dalla Provincia con la quale il Comune ha in essere un contratto di comodato d’uso dei locali che ospitano le infanzie, le primarie e le medie di Teramo-Cona, da ampliare pertanto con l’annessione del nuovo locale.

Il refettorio sarà comunque in uso non solo ai bambini dell’infanzia, ma anche agli alunni della classe 1a della scuola primaria Teramo-Cona a tempo pieno di 40 ore che si sta attivando per l’anno scolastico 2020/21.

Il Sindaco rimarca: “Abbiamo voluto questo intervento nell’interesse di una scuola particolarmente importante, vagliando le possibilità di realizzare il progetto anche per fronteggiare le difficoltà causate dal sisma. Tale scuola negli ultimi anni si caratterizza sempre più come punto di riferimento per la Cona e per Villa Vomano, e non a caso abbiamo dato seguito alle sollecitazioni provenienti dalle famiglie, accelerando il percorso che ci porterà a realizzare il refettorio; per portare a termine l’obiettivo si è reso necessario un sacrificio economico di non poco conto ma crediamo sia giusto dare risposte quando le esigenze provengono direttamente dalla cittadinanza. Nascerà uno spazio nuovo che assicurerà un servizio primario ma che avrà anche funzione di punto aggregativo”.

Sulla stessa linea la Dirigente Scolastica Maria Letizia Fatigati: “L’apporto del refettorio al disegno di consolidare il nostro polo scolastico come centro di aggregazione, sarà fondamentale. Noi già ora garantiamo attività extrascolastiche tutti i giorni, fino alle 18.00 e la nuova realizzazione renderà il complesso ancora più accogliente, permettendoci di accentuare ulteriormente l’offerta formativa, sia per la scuola elementare che per quella dell’infanzia. Ringrazio l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata ed in particolare il Sindaco che ha risposto con convinzione alle richieste nostre e, soprattutto, dei genitori. Un ringraziamento anche alla Provincia per la disponibilità all’accoglienza dell’ITG ‘Forti’”.