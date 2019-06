Teramo, sabato intitolazione del Largo Alberto Aiardi

L’intitolazione interessa lo slargo-rotatoria tra la Strada Statale 80 e la Strada Provinciale 18 per Nepezzano (area presso l’ISS Di Poppa Rozzi, sede I. Rozzi)

TERAMO – Sabato 8 giugno 2019 alle ore 11:00 si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di una nuova toponomastica nella città di Teramo in memoria dell’Onorevole Alberto Aiardi. L’intitolazione interessa lo slargo-rotatoria aperto alla circolazione tra la Strada Statale 80 e la Strada Provinciale 18 per Nepezzano (area presso l’ISS Di Poppa Rozzi, sede I. Rozzi) e sarà denominato: “Largo Alberto Aiardi”.

Alberto Aiardi nacque a Pistoia il 14 Dicembre 1935 e morì a Teramo, la città nella quale aveva vissuto per lunga parte della sua vita, l’8 Giugno del 2012. Politico di caratura nazionale e uno dei principali riferimenti dello scenario politico abruzzese per circa un trentennio, Aiardi fu particolarmente attento ai problemi del territorio teramano e allo sviluppo economico e infrastrutturale della Regione Abruzzo. Fu responsabile dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Teramo e Presidente del Consorzio Industriale di Teramo.

Deputato al Parlamento Italiano per cinque legislature dal 1972 al 1992, assunse l’incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero Bilancio e Programmazione Economica per quattro governi consecutivi tra il 1982 e il 1987 (Governi Craxi I e II, Fanfani V e VI). Nel corso delle legislature ricoprì diversi incarichi parlamentari come Presidente e Vicepresidente delle Commissioni bilancio, tesoro, programmazione economica. Per molti anni fu Vice Presidente Nazionale dell’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati).

Alberto Aiardi, studioso di temi economici e storici, fondatore di centri culturali di importante rilievo e docente universitario, svolse costante attività pubblicistica su temi politici, sociali, economici e dell’emigrazione. Alla cerimonia di intitolazione, alla quale saranno presenti i familiari, presenzieranno il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e l’Assessore Luigi Ponziani.