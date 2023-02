Teramo, rimborso libri di testo: prorogata scadenza domande al 28 febbraio

TERAMO – Il Comune di Teramo informa che sono stati posticipati alla data del 28/02/2023 i termini per la presentazione delle domande relative al rimborso dei libri di testo. Il provvedimento interessa le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Teramo e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado per l’A.S. 2022/2023.Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2022 con scadenza 31/12/2022 oppure, se già in possesso, I.S.E.E. anno 2023 in corso di validità con scadenza 31/12/2023) ricompresa entro il limite di €15.493,71, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 683/2022.

La modulistica è scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune.teramo.it) nella sezione “Comunicazioni dai settori”, in cui sono anche riportate tutte le specifiche informazioni, oppure è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Teramo, sito in Via Carducci n.33 (edificio ex Banca d’Italia).

Le istanze dovranno necessariamente pervenire entro il termine del 28/02/2023.