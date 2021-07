Teramo, riapre l’asta pubblica per vendita di attrezzature e veicoli per la manutenzione stradale

E’ indetta una nuova procedura di gara, con un ribasso del 30% sui prezzi a base d’asta (determine dirigenziali n. 969 del 05/07/2021 e n. 970 del 06/07/2021). Nuova scadenza il 14 luglio 2021

TERAMO – Sono stati riaperti i termini dell’asta pubblica per la vendita di attrezzature e veicoli per la manutenzione stradale. Ci sono 12 lotti disponibili che potranno essere acquistati da imprese e da privati. La nuova asta scade il 14 luglio.

La Provincia di Teramo in esecuzione della determinazione n.756/2021, della determinazione n. 785/2021 e della determinazione n.969/2021, così come modificata dalla successiva determinazione n. 970/2021, indice un’asta pubblica per l’alienazione di veicoli e attrezzature di manutenzione stradale di proprietà dell’ Ente, suddivisa in n. 12 lotti indivisibili.

I veicoli e la relativa documentazione (libretti di circolazione, certificati di proprietà, dichiarazioni di conformità, ecc.), in possesso della Provincia di Teramo, saranno visionabili presso il capannone industriale, sito in località Ponte Vezzola – 64100 Teramo, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento concordato, contattando i seguenti recapiti telefonici: 329- 2608993, 329-2608961, a partire dal giorno 07/07/2021, al giorno 14/07/2021, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, fornendo il nominativo ed il numero di telefono delle persone che effettueranno il sopralluogo (referente + massimo n. 2 accompagnatori) e concordando data ed orario della visita.

BANDO E MODELLI: https://appalti.provincia.teramo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action¤tFrame=7&codice=A00004&_csrf=ADP5K6DKW3QR6HDM6U54TLZ02XJXD9X