Teramo, riapertura area per gli animali da compagnia: ecco dove

TERAMO – Da sabato prossimo 29 maggio, sarà riaperta l’area riservata agli animali da compagnia e, in particolare ai cani, nella zona del parco fluviale del Vezzola sottostante Ponte San Gabriele.

Lo comunica l’assessore al benessere animale Martina Maranella, la quale precisa che la riapertura è possibile dopo che l’ANAS, soprattutto in considerazione della sensibilità manifestata dai cittadini e dall’amministrazione sulla tutela degli animali, ha ritenuto di circoscrivere e adeguare lo spazio verde incluso nell’area di cantiere in cui si stanno effettuando i lavori di ristrutturazione del ponte.

Per tornare a dare funzionalità all’area-cani, sono state ovviamente create le condizioni idonee alla sua frequentazione. La sistemazione, che è comunque provvisoria in attesa del ripristino dello stato specifico dell’area, prevede ora un accesso diverso da quello precedente, con l’ingresso adiacente al vicino parcheggio multipiano; questo e altre parti dell’impianto, saranno adeguate alle necessità contingenti con una appropriata sistemazione. L’amministrazione comunale ringrazia l’ANAS per la sensibilità dimostrata.