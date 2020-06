Teramo, regolamento democrazia partecipativa: se ne è parlato in Commissione

TERAMO – Questa mattina si è riunita la commissione consiliare Affari Generali per valutare il Regolamento sulla democrazia partecipativa così come rielaborato dopo i contributi scaturiti dal confronto con la cittadinanza. Un confronto che si era sviluppato per mezzo delle interlocuzioni avute direttamente con associazioni e comitati di quartiere e in virtù delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell’ente.

L’atto oggetto della discussione di oggi, rappresenta, quindi, il risultato del lavoro di confronto con i cittadini, le associazioni e i comitati di quartiere e la finalità generale è di introdurre anche in modo istituzionalizzato, nel sistema elaborativo e decisionale del Comune e pertanto nelle vita amministrativa, il coinvolgimento della cittadinanza, in forma singola o associata.

L’incontro di oggi – caratterizzato da un clima collaborativo da parte di tutte le compagini politiche rappresentate in commissione – ha dunque segnato la ripresa dei lavori del Comune, che ha posto come obiettivo essenziale di questa amministrazione, la definitiva disciplina degli strumenti e degli organismi partecipativi.

L’assessore Sara Falini, nell’occasione, ha avuto modo di esprimere la propria: “Soddisfazione per il lavoro svolto e per la collaborazione mostrata dagli esponenti di commissione, auspicando – anche a seguito di ulteriori incontri finalizzati ad approfondire le tematiche regolamentari – una rapida approvazione del provvedimento in Consiglio senza in alcun modo voler comprimere i contributi delle parti politiche”.