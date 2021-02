Teramo, producevano documenti falsi per immigrati: 94 indagati e un arresto

Documenti falsi prodotti per rinnovare il permesso di soggiorno a extracomunitari e fare ottenere loro anche il sostegno al reddito

TERAMO – Una persona agli arresti domiciliari, 94 indagati, sequestro preventivo per 90mila euro per truffa ai danni dello Stato. E’ questo il bilancio di una lunga e complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo in sinergia con l’Ispettorato del lavoro e coordinata dalla Procura di Teramo e che ha portato anche a un sequestro preventivo per 90mila euro per truffa ai danni dello Stato.

Documenti falsi venivano prodotti per rinnovare il permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari e per fare ottenere loro anche il sostegno al reddito da parte dello Stato.