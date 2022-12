Teramo, prende il via il bus-navetta per studenti della Molinari

TERAMO – Da venerdì 2 dicembre, prende il via un nuovo servizio di bus navetta, in particolare riservato agli studenti che dalle frazioni si recano alla scuola Molinari. Il provvedimento è stato assunto dall’assessorato alla Mobilità a seguito di segnalazioni pervenute da parte degli studenti che frequentano l’istituto scolastico situato in Piazza Aldo Moro il quale attualmente, a causa degli eventi sismici del 2017 che hanno reso inagibili diversi edifici scolastici, ospita l’Istituto Comprensivo Statale “Savini- San Giuseppe-San Giorgio”. La provenienza dalle frazioni di diversi studenti, ha reso necessario attivare un collegamento urbano tra Piazzale San Francesco, luogo di arrivo degli autobus che effettuano le tratte extra urbane, e appunto l’istituto Molinari.

Il nuovo servizio sarà attivato con i seguenti orari: ore 8:00 fermata piazza S. Francesco, ore 8:10 fermata scuola Molinari; ore 13:15 fermata Molinari, ore 13:25/13,30 fermata San Francesco.

L’assessore Maurizio Verna dichiara: “Sono soddisfatto per la soluzione della problematica che da un po’ di tempo pesava su ragazzi e sulle famiglie di alcune frazioni; la nuova corsa va così ad accorciare la distanza tra frazioni e scuole, anche in termini non direttamente fisici. Ringrazio il dott. Agostino Ballone, presidente Baltour, per la disponibilità ad implementare la corsa all’interno della città da parte di un altro concessionario, così come ringrazio le autolinee Fracassa che svolgeranno un servizio che garantisce efficienza e sicurezza e che verrà svolto nonostante la sperequazione contro la nostra città dei finanziamenti concessi dalla regione Abruzzo, situazione per modificare la quale combattiamo sin dal nostro insediamento”.