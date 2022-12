Tecnico sistemi informativi aziendali e sviluppo turismo, corsi a Teramo

Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di formazione per lavoratori delle imprese del turismo e del digitali finanziati dalla Regione Abruzzo

TERAMO – Attraverso l’Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico pubblicato la scorsa estate la Regione Abruzzo si è posta l’importante obiettivo di aggiornare e riqualificare imprenditori, liberi professionisti e lavoratori nel settore del turismo e del digitale. Con questa finalità, il Dipartimento Lavoro-Sociale dell’Ente ha recentemente finanziato 32 progetti formativi rivolti alle aziende abruzzesi. Tra questi, sul territorio della provincia di Teramo, sono attualmente in partenza i percorsi formativi per “Tecnico dei sistemi informativi aziendali” e “Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale” a cura di Eventitalia.

Il corso per “Tecnico dei sistemi informativi aziendali” ha una durata di 330 ore ed è rivolto a massimo 10 imprenditori, liberi professionisti, soci lavoratori, impiegati e quadri di imprese con sede operativa in Abruzzo.

Il corso per “Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale”, invece, ha una durata di 368 ore ed è rivolto a massimo 10 imprenditori, liberi professionisti, soci lavoratori, impiegati e quadri di imprese operanti nel settore turismo e con sede operativa in Abruzzo. Entrambi i corsi saranno realizzati presso la sede di Teramo di Eventitalia e sono finalizzati al conseguimento del Certificato di qualificazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 13/2013.

“Si tratta di un’opportunità di aggiornamento e riqualificazione di notevole rilievo in quanto coinvolge una platea di operatori che non si limita ai soli lavoratori ma anche agli imprenditori ed ai liberi professionisti e perché attiene ad ambiti, come quelli del turismo e del digitale, che saranno cruciali per lo sviluppo economico del territorio nel prossimi anni” afferma Ivan Di Cesare, direttore ed amministratore di Eventitalia.

Gli interessati potranno reperire i moduli di iscrizione sul sito www.eventitalia.net o presso gli uffici dell’organismo di formazione in via Brigiotti, 14 a Teramo. Le candidature per il corso di “Tecnico dei sistemi informativi aziendali” potranno essere presentate entro e non oltre le ore 18.00 del 9 dicembre 2022 mentre quelle per il corso di “Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale” potranno essere presentate entro e non oltre le ore 18.00 del 12 dicembre 2022.

A seguito della verifica del possesso dei requisiti, la selezione dei beneficiari avverrà secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello informativo di Eventitalia allo 0861/210821 oppure all’indirizzo e-mail info@eventitalia.net.