TERAMO – Nuovo asfalto posizionato oggi nel piazzale della Stazione ferroviaria e in via Masci. Domani, si procederà con un tratto di via Spalato e via san Ferdinando. In calendario, c’era anche Via de Albentiis che è stata posticipata poiché si rende necessario realizzare l’intervento con una piccola finitrice.

