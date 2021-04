Teramo, nuova illuminazione in centro storico: al via i lavori

Cavallari: “L’obiettivo è di dare ai teramani un Corso ancora più bello, un centro storico più attraente e una città che si riappropria delle proprie caratteristiche di bellezza e attrattività”

TERAMO – Tra pochi giorni, dopo quasi vent’anni, una nuova illuminazione, più efficace e più rigorosa in termini energetici, accenderà il cuore della città. Nelle zone centrali prenderanno il via infatti la prossima settimana, i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica, così come stabilito dall’amministrazione comunale.

Un intervento di particolare pregio, che garantirà risparmio energetico ma soprattutto una nuova funzionalità per le postazioni di illuminotecnica nella direttrice Corso San Giorgio, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Orsini, Corso De Michetti.

I lavori, che avranno una durata presunta di oltre un mese, dal costo superiore agli € 80.000, si inseriscono nel progetto di riqualificazione complessiva del centro storico che ha già visto la sua attuazione, in particolare, con il completamento degli interventi su Corso San Giorgio e Corso De Michetti.

Per il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, si tratta dell’ulteriore tassello che porta a conclusione il programma più generale di riqualificazione del centro, di particolare significato ed importanza. L’assessore esprime soddisfazione: “Per tutti gli interventi posti in essere nel cuore della città, che torna così ad avere nuova vitalità e attrattiva, anche in vista della imminente riapertura, dopo le prescrizioni dettate dalla pandemia. In questo caso, al nuovo decoro si unisce il valore aggiunto della vivibilità ritrovata, segnale necessario per i nostri cittadini. L’obiettivo è di dare ai teramani un Corso ancora più bello, un centro storico più attraente e una città che si riappropria delle proprie caratteristiche di bellezza e attrattività, nella unicità di spazi urbani recuperati alla serena, sicura e appagante fruibilità”.