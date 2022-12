Teramo, liquidazione del Cas per settembre e ottobre 2022

TERAMO – L’amministrazione comunale, e segnatamente l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, comunica che questa mattina si è provveduto a liquidare il Cas (contributo di autonoma sistemazione) relativo ai mesi di settembre e ottobre scorsi. Le somme sono state anticipate dal Comune, in attesa dei fondi della Protezione Civile.

Lo stesso assessore sottolinea il costante impegno dell’amministrazione per provvedere nella maniera più tempestiva possibile al pagamento del CAS: “Assieme al Sindaco D’Alberto, ci è parso opportuno anticipare i fondi anche in vista del periodo natalizio, non solo per sostenere i beneficiari in questo momento dell’anno così speciale ma anche per dare loro un conforto e un segno di vicinanza, che sono forse più importanti del contributo stesso. Continuiamo a lavorare affinché la disponibilità dei fondi possa essere più continua e costante”.