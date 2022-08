Teramo, “L’estate in città… continua”: approvata la graduatoria

TERAMO – E’ stata approvata la graduatoria delle società interessate ad aderire al progetto “L’estate in città…continua” promosso dal Comune di Teramo, in particolare dall’assessorato alle Politiche Sociali, sulla scorta di un finanziamento statale di circa 48mila euro. La finalità è di ampliare ulteriormente la platea di utenti dei cosiddetti “centri estivi” tramite l’erogazione di contributi per le associazioni del Terzo Settore interessate a realizzare attività per minori nella fascia d’età dai 3 agli 11 anni, nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 15 settembre.

Le associazioni che hanno presentato regolare manifestazione di interesse e che sono state ritenute idonee a ricevere il finanziamento sono: A.S.D. Basketball Teramo, A.S.D. TEAM HORSE SAN PIETRO, AD LACUM, C.S.I Teramo; si tratta di associazioni di volontariato e promozione sociale, Onlus, senza fine di lucro che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e socioculturali a favore di minori.

Le associazioni proporranno ai partecipanti ai campi estivi, attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva e ricreativa, con un orario giornaliero di almeno 6 ore continuative, per almeno 5 giorni a settimana, eventualmente anche con somministrazione del pranzo e dello snack pomeridiano, con intrattenimento almeno fino alle 17:00.