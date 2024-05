Teramo, lavori al mercato coperto: ordinanza su sosta e viabilità

TERAMO – I lavori previsti per la realizzazione del progetto di riqualificazione del vecchio Mercato coperto, impongono la necessità di applicare alcune temporanee modifiche alla sosta e alla viabilità dell’area interessata. Per questo, stamane è stata emanata una Ordinanza che dispone quanto segue:

dal prossimo 6 maggio e fino a fine lavori, vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli in Via Muzi dall’incrocio con Piazza Verdi all’incrocio con Via Stazio;

dal prossimo 6 maggio e fino a fine lavori, vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli in Via Stazio dall’incrocio con Via Riccio all’incrocio con Via della Pinacoteca, con obbligo di svolta per Via Riccio verso Circonvallazione Spalato;

dal prossimo 6 maggio e fino a fine lavori, è istituito il divieto di sosta in Via della Pinacoteca e in Via Stazio dall’incrocio con Via G. Cameli all’incrocio con Via Riccio per garantire adeguati spazi di manovra ai veicoli e, in particolare, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine;

dal prossimo 6 maggio e fino a fine lavori, è invertito il senso di marcia di Via della Pinacoteca la quale si potrà percorrere da Circonvallazione Spalato in direzione Via Stazio per permettere l’accesso a quest’ultima e proseguire in direzione Via Vincenzo Irelli;

dal prossimo 6 maggio e fino a fine lavori, in Via Muzi, dall’incrocio con Piazza Verdi all’incrocio con Via Stazio, e in Via Stazio, dall’incrocio con Via Riccio all’incrocio con Via della Pinacoteca, è garantito il transito pedonale mediante un percorso protetto e illuminato di accesso ad abitazioni ed attività commerciali.