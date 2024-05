Mosciano Sant’Angelo, approvato il Regolamento del marchio De.C.O.

Approvato il Regolamento del marchio De.C.O. per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio

MOSCIANO SANT’ANGELO – Nel corso della seduta del Consiglio Comunale svoltasi il 30 aprile è stato approvato il regolamento per l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per il comune di Mosciano Sant’Angelo.

“Si tratta di un passo importante per la promozione e l’immagine di un territorio come il nostro ricco di eccellenze agricole ed enogastronomiche” spiega l’Assessore al Turismo Donatella Cordone, promotrice del regolamento. “Il marchio De.C.O. infatti aiuterà a valorizzare quelle attività e quei prodotti che, per loro tradizione locale, sono una risorsa culturale, economica e turistica per Mosciano Sant’Angelo. Inoltre attraverso questa certificazione i piatti tradizionali e le ricette che fanno parte della nostra cultura popolare potranno acquisire un’identità riconosciuta e riconoscibile sul mercato”.

“Attraverso la Denominazione Comunale di Origine l’Ente potrà assumere iniziative per sostenere le tradizioni e le attività enogastronomiche e valorizzare i prodotti tipici. Inoltre il marchio De.CO è un importante strumento di marketing territoriale per promuove il patrimonio enogastronomico di Mosciano Sant’Angelo anche oltre i propri confini” sottolinea il Vice-Sindaco con delega a Commercio e Attività Produttive Mirko Rossi.

Il regolamento prevede l’istituzione di una commissione di esperti designati da Università di Teramo, I.I.S. Alberghiero “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, ITS Cultura e Turismo e il Comune di Mosciano Sant’Angelo che dovrà valutare le richieste di iscrizione al registro pubblico comunale De.CO. E il relativo disciplinare di produzione che potranno arrivare da imprese agricole, artigianali e commerciali, ristoratori, enti e le associazioni del comune di Mosciano Sant’Angelo.