Teramo, iscrizione ai servizi per l’anno scolastico 2021/2022

Tutte le istanze dovranno essere inviate online dalla piattaforma Planet School entro il 30 giugno 2021 e fanno riferimento al servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico comunale, con linee private e specialistica

TERAMO – L’Amministrazione comunale informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni ai seguenti servizi:

Refezione Scolastica

Trasporto Scolastico comunale e con autolinee private

Trasporto Scolastico Specialistico.

Le relative istanze dovranno essere inviate online entro il 30 giugno 2021, dalla piattaforma Planet School presente sul sito del Comune di Teramo, raggiungibile dal banner a destra denominato ‚Scuola Online‘.

Per le informazioni necessarie, si può consultare la sezione Comunicazioni dai Settori, in home page, cliccando su “Apertura servizi scolastici A.S. 2021/2022“.