Teramo, installazione cavi della fibra ottica: ecco dove

TERAMO – L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Cavallari, comunica gli elenchi dei lavori effettuati o programmati per i prossimi giorni nel nostro territorio dalla società Open Fiber, per l’installazione dei cavi della fibra ottica relativi alla connessione internet.

Scavi eseguiti questa settimana

• Via Benedetto Croce

• Via De Paulis Fedele

• Via Albula

• Via Guido Ciafaloni

• Via Agostinone

• Via delle Playe (parziale)

Scavi da eseguirsi la prossima settimana

• Via delle Playe (ultimazione)

• Via Marcacci

• Via De Pauli Fedele

• Via Mons. Battistelli

• Via Aurini

• Via Mons. Micozzi

• Via don Minzoni

• Via Ciaccio

• Via Celli

L’intervento di ripristino della strada in Via Cona, comprese le strade laterali, è terminato. La settimana prossima saranno eseguiti i ripristini in Via Fonte Baiano, Via Delfico e Via Antonelli.

Nei prossimi giorni verrà individuata la data per un sopralluogo congiunto Comune-Open Fiber per procedere alla riconsegna formale delle aree.