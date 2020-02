Teramo, gestione parcheggi: gestione confermata alla Tercoop

D’Alberto: “La nostra scelta è di affidare il servizio mediante project financing, ponendo in ogni caso la massima tutela del personale e individuando la soluzione più conveniente, anche in termini economico-finanziari, per l’ente“

TERAMO – Con determina dirigenziale di ieri mattina, è stata confermata la concessione temporanea del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte del Comune di Teramo, alla società Tercoop Soc. Coop a r.l. La procedura attuata è quella della “determina a contrarre”, con la quale l’amministrazione manifesta la propria volontà di indire la gara-ponte per la concessione del servizio. Fino al subentro del vincitore, si è pertanto stabilito che il servizio venga gestito appunto dalla Tercoop.

Come noto, sulla vicenda della gestione dei parcheggi l’amministrazione comunale intende attivare due percorsi: quello del project financing, che è preferenziale, col quale si vuole individuare un privato che andrà a gestire i parcheggi e il percorso della gara-ponte che andrà a coprire la fase transitoria che separa l’avvio del project stesso. Nelle more della gara-ponte è intervenuta la prosecuzione di un servizio primario per la collettività e l’implicita tutela del personale della cooperativa.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto sottolinea il significato dell’atto: “Si tratta di fatto della chiusura del percorso amministrativo, primo passo per l’avvio della gara-ponte e per la risoluzione di un problema che la nostra città sta trascinando da molti anni; una situazione che ha determinato disordine amministrativo causato e perpetrato dalle precedenti amministrazioni e dai precedenti assessori. La nostra scelta è di affidare il servizio mediante project financing, ponendo in ogni caso la massima tutela del personale e individuando la soluzione più conveniente, anche in termini economico-finanziari, per l’ente”.