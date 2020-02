Serie B, Pescara – Cosenza 2-1: highlights della partita [VIDEO]

Successo al fotofinish del Delfino nel posticipo contro il Cosenza. Rimonta partita dai piedi di Zappa e conclusa da quelli del giovane Bocic

PESCARA – Secondo successo consecutivo nel Pescara sotto la guida di Legrottaglie. Gara dalle mille emozioni quella disputata allo Stadio Adriatico di Pescara e valida per il posticipo della 22esima giornata. Una partita dai due volti con gli ospiti che impongono il proprio gioco nel primo tempo con Fiorillo decisivo su D’Orazio al 27′ e con l’uomo in più nel finale di tempo per l’espulsione combinata a Palmiero trovano anche il vantaggio all’inizio ripresa. Ci pensa però al dodicesimo Sciaudone a rovinare la serata dei rossoblù con un intervento da rosso sul Galano.

L’episodio sblocca biancazzurri che trovano alla prima occasione la rete del pareggio con una conclusione al volo di Zappa su invito di Crecco. Gara che si fa molto vibrante con le squadre che si allungano e rischiano ad ogni contropiede.

Legrottaglie al 39esimo si gioca la carta Bosic che dopo appena tre minuti ha l’occasione per pareggiare. Molto più ghiotta la chance per Galano che non riesce a sfruttare un calcio di rigore concesso per atterramento di Perina su Memushaj grazie anche all’intervento del portiere che tocca la palla sulla traversa.

Ma non finisce qui perché nei 7 minuti di recupero concessi Asencio mette i brividi alla difesa biancazzurra colpendo un palo ha Fiorillo battuto quindi arriva la rete al novantacinquesimo di Bosic sul lungo raggio di Bettella e difesa impreparata che consente al giovane calciatore di trafiggere da due passi il portiere.

Nervosismo nel finale con il secondo giallo per l’ex Kanoute e Cosenza che vede sfumare un successo che sembrava già cantiere dopo quanto si era visto nei primi 60 minuti di gioco. I biancazzurri così da una possibile contestazione dei tifosi si trovano a una posizione invidiabile in classifica a ridosso dei quartieri alti e in piena zona play-off.

Nel prossimo turno la squadra di Legrottaglie affronterà in trasferta la Virtus Entella nella gara che si disputerà domenica 9 febbraio alle ore 15.