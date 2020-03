Teramo, nove ragazzi spagnoli denunciati per un aperitivo a casa

La sera del 12 marzo nove ragazzi spagnoli, tutti studenti Erasmus, si erano ritrovati in un appartamento a Teramo per un aperitivo insieme

TERAMO – Il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, prevede che fino al prossimo 3 aprile, ci si possa spostare soltanto in casi tassativi (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza) e con un modulo di autocertificazione oltre al divieto di costituire assembramenti in luoghi pubblici.

Come riporta l’Ansa, a Teramo per nove ragazzi spagnoli, tutti studenti Erasmus, è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il controllo nell’appartamento, effettuato dal personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Teramo, diretto dal commissario Patrizia Corvaglia, era scattato in seguito ad una segnalazione per schiamazzi.

Segnalazione che ha permesso agli agenti di accertare come 9 ragazzi spagnoli, tutti domiciliati in altro indirizzo tranne il titolare del contratto d’affitto, si fossero ritrovati in un appartamento del centro per consumare un aperitivo insieme, imbandendo un tavolo con aperitivi e stuzzichini, il tutto accompagnato da musica ad alto volume.