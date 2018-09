Teramo, Elezioni Provinciali: si vota solo per il Presidente il 31 ottobre

TERAMO – A firma di Renzo Di Sabatino sono stati pubblicati i decreti relativi all’indizione delle elezioni provinciali di secondo livello. Si vota il 31 ottobre unicamente per il rinnovo del Presidente, il Consiglio, infatti, decade a gennaio e si è in attesa delle disposizioni ministeriali per le operazioni di voto che riguarderanno questo Organo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia; sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali ricompresi nel territorio della provincia di Teramo in carica alla data delle elezioni. Alla carica di Presidente possono essere eletti i Sindaci dei Comuni il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento dell’elezione. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto e presentate all’ufficio elettorale

• dalle ore 8 alle ore 20 del 10 ottobre 2018;

• dalle ore 8 alle ore 12 dell’11 ottobre 2018;

Il Regolamento delle operazioni elettorali recante la disciplina del procedimento elettorale e la modulistica per la presentazione delle candidature, approvate dalla Provincia di Teramo, sono disponibili sul sito dell’Ente nella apposita sezione “elezioni.provincia.teramo.it”.